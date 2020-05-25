Угрожали порезать на части: в России зверски убили иностранку, фото

В воскресенье, 24 мая, полиция Москвы несколько часов пыталась спасти жизнь иностранной заложницы, за которую похититель требовал выкуп — 30 тысяч рублей.

Об этом сообщили российские СМИ.

По версии следствия, 22-летняя кубинка Лоурен Моралес Фернандес подрабатывала в Москве проституцией. Отправившись на очередной вызов, она оказалась на улице Кастанаевской в западном районе российской столицы.

Девушку взяли в заложники, а через несколько дней с ее телефона похитители начали звонить ее знакомым и требовать выкуп – 30 тысяч рублей. При этом похитители угрожали отрезать заложнице части тела.

Требуемых денег вымогателям не заплатили. Позже расчлененное тело кубинки нашли в мусорном контейнере за домом.

Преступника задержали в ходе штурма квартиры.

Как ранее сообщал “источник”, в Москве в ночь на 21 марта мужчина зарезал жену и ее родителей на глазах у своих детей.