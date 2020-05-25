Отдых на море-2020: в какие страны могут полететь украинцы и нужен ли иммунный паспорт

К лету украинцы смогут летать на отдых в отдельные страны Европы, где будет более мягкий карантинный режим, при этом их будут проверять в аэропорту и в самолетах. Несмотря на это никакого паспорта здоровья украинское правительство не разрабатывает.

Об этом сообщается в материале ТСН.

Как отмечают журналисты, аэропорты во всем мире к лету оборудуют мини-лабораториями для контроля состояния здоровья пассажиров, правительства отдельных европейских стран вводят обязательный двухнедельный карантин для приезжих. Чиновники Европейского союза тем временем обсуждают возможность введения имунного паспорта (“паспорт здоровья”), а члены украинского правительства считают, что такие меры навредят туризму.

“Мы в правительстве не обсуждаем ничего подобного. Считаем, что излишняя бюрократия в вопросе путешествий не идет на пользу дела”, – заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Также в правительстве заявляют, что возобновят международное авиасообщение к середине июня. Самые популярные направления для отпусков украинцев – Турция с Египтом пока на карантине и путешествия туда невозможны, а даже если карантин будет смягчен, то отели будут принимать не более 60% гостей от возможного объема.

“Запланированы специальные помещения, в которых будут размещаться люди, если вдруг у них возникла температура во время отдыха или другие симптомы. Расстояние между столиками и шезлонгами на пляже и в ресторане должно быть не менее полутора метра. Каждый гостиничный номер будет стоять 12 часов после каждого туриста и дезинфицироваться”, – рассказывает специалист гостиничного бизнеса из Турции.

Также он уточнил, что в турецкой системе питания (all inclusive) произойдут небольшие изменения – посуду придется использовать одноразовую и будет запрещено самому брать еду. Похожие изменения будут и в развлекательных программах для туристов.

Тем временем Греция уведомила о полном запуске туристической отрасли, Грузия и Кипр планируют возобновить туризм к середине июля, но с наличием документов от врачей.

В то же время специалисты заявляют, что отдых в Украине на Черном и Азовском море будет полезен для борьбы с пандемией – соленая вода может убивать вирус. Транспорт для поездок к морю планируют запустить к началу лета.

Как сообщал “источник”, ранее туристическая Черногория первой в Европе заявила о полной победе над пандемией коронавируса – в стране больше не оказалось больных COVID-19.