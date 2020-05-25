Не спешил помогать: невеста Виктора Павлика рассказала, как стала его концертным директором

Екатерина Репяхова и Виктор Павлик познакомились в 2015 году, однако его концертным директорам девушка стала не сразу. Молодая невеста украинского певца призналась, что любимый лишь спустя 3 года поверил в ее профессионализм, хотя упорно работать она начала еще в студенческие годы.

Фото: instagram.com/repyahovakate

“Я родилась в Днепре, прожила там до 17 лет и после школы уехала поступать в Киев. Когда я была студенткой, я работала в студии йоги администратором. Ездила с Харьковской на Житомирскую и открывала студию уже в 7:50. А добираться мне нужно было более полутора часа. Поэтому еще со студенческих лет я знаю цену деньгам. Своим, честно заработанным деньгам, – написала Екатерина в Instagram. – За эти 4 студенческих года было много веселья, счастья, хороших людей, друзей, бессонных ночей. Но совсем скоро, а если точнее, сразу как закончила университет, я встретила Виктора Франковича. И моя жизнь начала становиться более взрослой, осознанной и спокойной. Виктор Франкович не сразу поверил в меня, и не спешил мне помогать, хотя я на тот момент нуждалась в работе и ждала от него помощи. Уже когда я повзрослела, я поняла, что ни от кого помощи ждать не надо. Это главная ошибка жертвы – думать, что тебе все должны”.⠀

В поисках работы Репяхова познакомилась с психологом Дмитрием Карпачевым, начала ездить по всей Украине и организовывать его мастер-классы. За три годы работы она сумела укрепиться как профессионал, и Виктор Павлик “вдруг” в нее поверил.

“Я стала его концертным директором и мы начали вместе работать. Я очень благодарна ВП за то, что не спешил мне помогать, ведь тогда бы я не встретила Диму, а не встретив Диму, я бы не была сейчас тем, кто я есть”, – написала 25-летняя Катя.