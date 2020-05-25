В Киеве поймали опасного педофила, торговавшего детским видео: фото преступника

В Киеве задержали 28-летнего педофила, который совершал сексуальное насилие над 13-летним мальчиком и создавал детскую порнографию с его участием.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Созданный при участии ребенка порноконтент злоумышленник продавал другим лицам для размещения в Интернете.

В ходе проведения санкционированных обысков по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято компьютерную технику, мобильные телефоны с изображениями порнографического характера с участием несовершеннолетнего ребенка.

Также в ходе досудебного расследования установлено, что потерпевший является крестником подозреваемого.

Действия злоумышленника квалифицированы по ч. 3 ст. 153, ч. 4 ст. 301 УК Украины. По ходатайству Киевской местной прокуратуры № 4 мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога сроком на 60 суток.

Следователи и процессуальные действия продолжаются. Устанавливается другие лица, причастные к совершению этих преступлений.

Санкция статьи предусматривает наказание от 10 до 12 лет лишения свободы.

Ранее “источник” сообщал, что во Львовской области задержали педофила, который совершил развратные действия в отношении двух девочек 6 и 7 лет.