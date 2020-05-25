В Киеве устроили голый забег с призывом носить маски: сеть взорвало видео

Десяток голых мужчин совершили пробежку по центру Киева, агитируя носить во время карантина защитные средства. Кроме медицинских масок, носков и обуви, на бегунах ничего из одежды не было.

Опубликованное в воскресенье, 24 мая, в соцсети Facebook видео голого забега вызвало бурную реакцию в сети.

Судя по окрестностям, видео было снято в районе улицы Большая Васильковская. В подписи к снятым кадрам сказано, что этот забег прошел под девизом “Будь человеком, носи маску!”

Об организаторах этого мероприятия в опубликованном посте ничего не говорится.

Видео вызвало множество комментариев от пользователей сети, которые шутят по этому поводу.

“Так это они в ближайший бутик бегут, после карантина”, – написала одна из комментаторов.

Как ранее сообщал “источник”, в поддержку медсестры из города Тула, которая из-за жары появилась в палате с больными в защитном халате, надетом на нижнее белье, в России устроили массовый флешмоб.