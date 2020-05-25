Как меняется ситуация с коронавирусом в Киеве: онлайн трансляция брифинга Кличко

В понедельник, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко проведет брифинг, на котором расскажет о текущей ситуации с коронавирусом в столице.

Онлайн-трансляция брифинга доступна на сайте “источника”.

За последние сутки в столице Украины зафиксировано 29 больных с коронавирусом, подробнее где именно и в каких районах расскажет Кличко..

Брифинг начнется в 12:00.

Отметим, что от начала пандемии лидером по количеству больных коронавирусом остается Черновицкая область, где по состоянию на 25 марта зафиксировано 3 083 случая. Следом идут город Киев (2652 случая) и Киевская область (1 437).

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.

Напомним, что лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, по данным Министерства здравоохранения Украины, стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.