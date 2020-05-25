Под Киевом “копы” жестоко поглумились над девушкой: шокирующие детали

Двое полицейских Кагарлыкского отдела полиции (Киевская область) задержаны по подозрению в изнасиловании девушки.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в местную больницу обратилась женщина, 1994 года рождения, с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к случившемуся причастны сотрудники полиции.

Данное сообщение начали расследовать сотрудники департамента внутренней безопасности Нацполиции.

Проверка подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу кражи имущества.

Подразделение внутренней безопасности Нацполиции задержало двух сотрудников Кагарлыкского отдела полиции в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Они находятся в изоляторе временного содержания.

Информация передана в Государственный бюро расследований. Начато уголовное производство по ст. 152 Уголовного кодекса.

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко уволил полицейских, подозреваемых в совершении преступления, отстранил от исполнения служебных обязанностей руководство Кагарлыкского отдела и принял решение о расформировании данного подразделения и переаттестации всего личного состава данного отдела полиции.

Как сообщал “источник”, ранее в Одессе полицейский изнасиловал школьницу.