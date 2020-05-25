Забитые битком рестораны и толпы в клубах: Одесса и Харьков “наплевали” на карантин, видео

Хотя в Украине до 22 июня действует “адаптивный” карантин, в Одессе и Харькове зафиксированы массовые нарушения введенных правительством ограничений.

Об этом сообщает “ТСН”.

“Одесса восприняла ослабление карантина как отмену. Ночные клубы набиты под завязку, к открытию сезона даже устроили салют. Как тюлька в банке сидели и посетители в некоторых ресторанах“, – отмечается в репортаже.

Мэр Одессы Геннадий Труханов предупредил горожан о возможных негативных последствиях.

“Вы сами потом не жалуйтесь, когда мы вынуждены будем закрыть Одессу. Не клубы закрыть, а Одессу закрыть“, – отчитал он жителей города.

Пляжный сезон в Одессе (как и в Украине в целом) может стартовать 1 июня. Арендаторы в Одессе уже начали подготовку пляжей – исправляют поврежденное зимними штормами, подкрашивают, завозят лежаки и матрасы.

Что касается Харькова, то там также зафиксированы нарушения “адаптивного” карантина.

“Харьков перехватил эстафету ночных клубов Одессы и Киева, которые недавно были оштрафованы за то, что наплевали на карантинные ограничения и работали. Как мы видим, нарваться на штраф хочет харьковское заведение Panorama Lounge“, – сообщает Telegram-канал “Х..ая Украина”.

Там же размещено соответствующее видео.

Как сообщал “источник”, ранее Кабмин разработал план выхода страны из карантина, состоящий из пяти этапов.