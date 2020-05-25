Первая страна в Европе заявила о полной победе над коронавирусом

Черногория – первая в Европе страна, которая преодолела пандемию коронавируса – там больше нет больных COVID-19.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Радио Свобода”.

Институт общественного здоровья в Подгорици обнародовал заявление, согласно которому в Черногории 20 дней подряд не фиксировали новых случаев заболевания.

Первый случай обнаружили 17 марта. Всего с момента вспышки в стране заболело всего 324 человека, 9 из них умерли.

Руководитель Института Бобан Муґоша заявил, что конец эпидемии будет провозглашено в случае, если новых заболеваний не будет до 2 июня – 28 дней после последнего появления.

Напомним, что 15 марта Черногория закрыла границу с Грузией, гостиницы, рестораны. В магазинах были строгие ограничения на количество людей, которые одновременно могут там находиться.

В стране зафиксировали 1768 случаев нарушения комендантского часа или других правил введенных во время эпидемии. Нарушители оплатили штрафы на сумму 106 тысяч евро.

В целом население Черногории составляет чуть более 600 тысяч человек.

Единичные случаи коронавируса фиксируют уже в Литве, Латвии, Эстонии, Словакии, Словении, Греции, Финляндии, Норвегии, Чехии.

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.