В Киевской области готовятся ослабить карантин: точная дата

Второй этап ослабления карантина в Киевской области начнется со вторника, 26 мая.

Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Василий Володин во время брифинга на Facebook-странице КОДА.

В частности, Василий Володин огласил статистические показатели Минздрава по состоянию на понедельник, 25 мая.

“Инцидентность – 11,94 на 100 тысяч человек, заполненность коек – 19,03%, среднее количество ПЦР-тесов – 19,34 на 100 тысяч человек. Эти цифры получили рано утром. Оперативно провели заседание региональной комиссии с ТЭБ и ЧС. Рад сообщить о ее решении: с завтрашнего дня, 26 мая, в Киевской области карантин смягчается”, – сказал глава Киевской ОГА.

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.