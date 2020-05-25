Гранды европейского футбола всерьез нацелились на бразильца из “Шахтера”

Донецкий “Шахтер” получил сразу несколько предложений от грандов мирового футбола по поводу бразильского фулбека Додо.

Как пишет французская пресса, чемпион страны ПСЖ уже направил обращение в “Шахтер”, чтобы уточнить стоимость перспективного футболиста.

В ответе было указано, что 21-летний игрок молодежной сборной Бразилии сможет покинуть Украину не менее, чем за 30 миллионов евро.

Кроме того, в услугах бразильца всерьез заинтересована мюнхенская “Бавария”. Чемпион Германии предложил за футболиста 20 миллионов евро, но в “Шахтере” пока не ответили на данное предложение.

Ранее “источник” сообщал, что донецкий “Шахтер” провел первый контрольный матч после выхода из карантина. В матче также принимал участие и сам Додо.