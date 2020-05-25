Когда в Украине снова разрешат концерты: названы вероятные сроки

Проведение концертов в Украине после карантина могут разрешить не ранее 22 июня.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает “Обозреватель”.

“Исходя из нашей эпидемиологической ситуации и постановления (правительства) относительно карантина на территории страны, который продлен, проведение вообще массовых мероприятий не предвидится”,– сказал он.

По словам министра, о восстановлении проведения концертной деятельности на ближайших этапах смягчения карантина (с 1 июня и с 10 июня) речи не идет.

Степанов подчеркнул, что окончательное решение о возобновлении концертов в Украине можно будет принять лишь после 22 июня, то есть срока, до которого продлено действие карантина.

Ранее в Министерстве культуры сообщали, что кинотеатры и концерты в Украине могут быть возобновлены с 1 июля.

Как сообщал “источник”, ранее Кабмин разработал план выхода страны из карантина, состоящий из пяти этапов.