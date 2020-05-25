В каких областях Украины больше всего новых случаев коронавируса: данные на 25 мая, карта

Лидерами по количеству заболевших коронавирусом за прошедшие сутки, по данным Министерства здравоохранения Украины, стали Черновицкая и Львовская области, а также город Киев.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в понедельник, 25 мая.

По статистике Минздрава, за прошедшие сутки больше всего новых случаев инфицирования коронавирусом обнаружили в Черновицкой (45) и Львовской (27) областях. В столице Украины зафиксировано 29 больных с коронавирусом.

С начала пандемии лидером по количеству больных коронавирусом остается Черновицкая область, где по состоянию на 25 марта зафиксировано 3 083 случая. Следом идут город Киев (2652 случая) и Киевская область (1 437).

В верхней части списка расположены западные области Украины – Ровенская, Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская.

Как сообщал “источник”, в Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за прошедшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.