Ремонта не видела 26 лет: в Станично-Луганском районе восстанавливают дорогу областного значения

Председатель Станично-Луганской райгосадминистрации Юрий Золкин с рабочим визитом посетил село Великая Черниговка, где ознакомился с ходом ремонтных работ дорожного покрытия. Управлением развития и содержания сети автомобильных дорог Луганской ОГА сейчас ремонтируется участок дороги, находится в пределах села.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Эта дорога областного значения, которая идет от пгт Петропавловка до с. Верхнебогдановка.

“Дорога, к сожалению, не видела ни одного ремонта с 1994 года, поэтому сейчас она в очень плохом состоянии. Но, большое начинается с маленького шага. И этот маленький шаг начался с самого плохого участка в селе Черниговка”, – сказано в сообщении.

Кроме этого, глава РГА посетил строительную площадку нового здания сельской врачебной амбулатории общей практики семейной медицины. Юрий Золкин, вместе с головой Великочерниговский ОТГ Юрием Кенюком, депутатами районного совета Олегом Яцишиным, Михаилом Шевченко и руководителем Великочерниговский амбулатории Любовью Деркач, осмотрел ход строительства, пообщался со строителями по сроку сдачи объекта, убедился в качестве работ.

После осмотра строительства глава райгосадминистрации, со всеми присутствующими, обсудил перспективы и пути развития первичной медицины в условиях создания новой Нижнетепловской ОТГ.