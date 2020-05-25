Вагоны практически пустые: появились интересные фото и видео из метро в Киеве

С понедельника, 25 мая, в Киеве ослабили карантин и разрешили работу метро, но киевляне пока что не спешат пользоваться подземкой.

В метро побывал фотокорреспондент “источника” Александр Гончаров.

На фото видно, что вагоны едут практически пустыми, очень много свободных мест, а люди стоят на большом расстоянии друг от друга.

Все кто находится в метро должны обязательно быть в масках, так как в стране карантин продлили еще на месяц и масочный режим никто не отменял.

Стало известно, что в киевском метро будут проводить температурный скрининг выборочно. Правоохранитель на входе проводит фейсконтроль и на глаз определяет, кому измерять температуру. Причинами для проверки могут быть симптомы болезни – кашель, внешний вид.

На видео, которое появилось в сети видно, что в столичной подземке нанесли соответствующие отметки, напоминающие о соблюдении дистанции. Киевляне сознательно придерживаются всех правил проезда в метро в условиях карантина и пандемии коронавируса, о случаях нарушения – не сообщалось.

Подробнее про открытие метро в Киеве читайте в материале “источника”: Вагончик тронется, эпидемия вернется: чего ждать от запуска метро.