“Врачи мира” возобновляют прием граждан в Луганской и Донецкой областях

В связи со смягчением карантина медицинские бригады «Врачей мира» возвращаются к привычному формату работы. С 25 мая консультации будут проходить в стационарных условиях на соответствующих локациях в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной организации .

Отмечается, что во всех помещениях, где будут предоставляться медицинские услуги, будут соблюдены усиленные меры безопасности, а именно:

-регулярная дезинфекция;

-проветривание;

-регулирование очереди и ограничение количества людей в коридорах и комнатах;

-обеспечение пациентов антисептиками перед визитом к врачу и одноразовой медицинской маской в случае ее отсутствия;

-консультации будут проходить в соответствии с теми правилами, которые действуют в этих медицинских учреждениях – перед визитом измеряется температура тела, предусмотрены отдельные входы и выходы, где есть такая возможность.

Подробное расписание движения мобильных бригад:

в Донецкой области – Бахмутского района



В Луганской области – Попаснянского и Станично-Луганского районов: