Метро в Днепре не открыли 25 мая: названа причина

В Днепре метрополитен не возобновил свою работу 25 мая, в отличие от подземки в Киеве и Харькове.

Об этом рассказали местные жители, сообщалось в утреннем выпуске ТСН.

Отмечается, что власти Днепра планировали возобновить работу метрополитена синхронно с остальными городами 25 мая, однако принятие решения было задержано в городской комиссии. Таким образом, причиной невозобновления работы днепровского метро послужила неразбериха с ослаблением карантина.

При этом городские власти заверили, что завершат бюрократические процедуры для возобновления метро в понедельник, 25 мая, и метро в ближайшее время начнет свою работу.

Следует отметить, что весь городской транспорт в Днепре был запущен.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 25 мая, в Киеве открылось метров рамках ослабления карантинных мер правительства. В столичном метрополитене пока не проверяют температуру на входе, а полиция выдает маски тем, у кого их нет.

Также утром 25 мая в первый день возобновления работы метрополитена в Харькове пассажиры образовали толпу возле входа на одну из станций.