В Украине резко упало число новых заражений COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков.
Об этом сообщает МОЗ Украины
За сутки зафиксировано 259 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область – 892 случая;
- Волынская область – 783 случая;
- Днепропетровская область – 875 случаев;
- Донецкая область – 148 случаев;
- Житомирская область – 641 случай;
- Закарпатская область – 1082 случая;
- Запорожская область – 415 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1281 случай;
- Кировоградская область – 478 случаев;
- г. Киев – 2652 случая;
- Киевская область – 1437 случаев;
- Львовская область – 1360 случаев;
- Луганская область – 43 случая;
- Николаевская область – 281 случай;
- Одесская область – 832 случая;
- Полтавская область – 266 случаев;
- Ровенская область – 1434 случая;
- Сумская область – 166 случаев;
- Тернопольская область – 1121 случай;
- Харьковская область – 912 случаев;
- Херсонская область – 177 случаев;
- Хмельницкая область – 364 случая;
- Черновицкая область – 3083 случая;
- Черкасская область – 391 случай;
- Черниговская область – 131 случай.
Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.
Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.