В Украине резко упало число новых заражений COVID-19

По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 9:00 25 мая в Украине 21245 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 623 летальных, 7234 пациента выздоровели. В общем заболели 1546 детей и 4112 медиков.

Об этом сообщает МОЗ Украины

За сутки зафиксировано 259 новых случаев. Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область – 892 случая;

Волынская область – 783 случая;

Днепропетровская область – 875 случаев;

Донецкая область – 148 случаев;

Житомирская область – 641 случай;

Закарпатская область – 1082 случая;

Запорожская область – 415 случаев;

Ивано-Франковская область – 1281 случай;

Кировоградская область – 478 случаев;

г. Киев – 2652 случая;

Киевская область – 1437 случаев;

Львовская область – 1360 случаев;

Луганская область – 43 случая;

Николаевская область – 281 случай;

Одесская область – 832 случая;

Полтавская область – 266 случаев;

Ровенская область – 1434 случая;

Сумская область – 166 случаев;

Тернопольская область – 1121 случай;

Харьковская область – 912 случаев;

Херсонская область – 177 случаев;

Хмельницкая область – 364 случая;

Черновицкая область – 3083 случая;

Черкасская область – 391 случай;

Черниговская область – 131 случай.

Данные из временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

На амбулаторном лечении 14 625 пациентов, из них 1284 ребенка и 3349 медработников. Всего нуждались в госпитализации 6620 человек, из них 262 ребенка и 763 медика. В подключении к аппарату искусственной вентиляции легких нуждались 256 человек, в том числе один ребенок и 22 медика.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 25 мая 2020 в Центр поступило 477 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 53011 сообщений о подозрении на COVID-19.

Минздрав призывает: при первых симптомах респираторных заболеваний обязательно позвоните семейному врачу. Оставайтесь дома! Самоизоляция – самый действенный способ обезопасить себя от инфицирования.