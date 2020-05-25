Не успевают спасать: в России начался коронавирусный “ад” на нефтегазовых месторождениях

Крупные очаги заражения коронавирусной инфекцией образовались в вахтовых поселках Ямало-Ненецкого автономного округа (Российская Федерация), где проживают рабочие нефтегазовых месторождений так называемого Нового Уренгоя.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным местных журналистов, на рабочих с нефтегазовых месторождений и производств на Ямале приходится 70% подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Местная администрация сообщила, что предприятия Нового Уренгоя подали в Роспотребнадзор 32 заявки на создание обсерваторов для своих работников.

Такая ситуация возникла несмотря на то, что, по предписаниям Роспотребнадзора, каждого вахтовика дважды тестируют на COVID-19, прежде чем посадить в самолет и оправить домой.

Причины роста распространения коронавируса видят в том, что в большинстве вахтовых поселков недостаточно помещений, чтобы надежно отделить инфицированных от здоровых. Вахтовики проживают по двое-четверо, а иногда и по восемь человек в комнате.

Кроме того, больницы, в которых могут оказать квалифицированную медицинскую помощь, расположены на большом расстоянии.

Как сообщал “источник”, в российском городе Омске из-за вспышки коронавируса в доме полицейские заблокировали его и не дают людям выйти.