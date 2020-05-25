Водители с “защитой” и полупустые салоны: что происходит в маршрутках Киева, фото и видео

После возобновления работы маршруток в Киеве в салонах этих транспортных средств начали проводить регулярную санитарную обработку.

Об этом сообщили водители маршруток изданиям Vesti.ua и Pavlovsky News.

Водители рассказали, что все маршрутки тщательно обрабатывают при отправке в рейс и после завершения смены. Кроме того, в течение дня подъезжает специальная санитарная машина, проводящая обработку.

У водителей в салоне так же есть емкости со специальным раствором, которым они в течение дня протирают поручни и салон.

Водители также сообщили, что теперь в салон можно заходить только в маске, занимать необходимо сидячие места.

Переполненных автобусов и троллейбусов журналисты пока не наблюдали. При этом далеко не все граждане знают о возобновлении работы городского транспорта.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появились первые первые фото и видео из столичного метрополитена, который возобновил работу 25 мая.