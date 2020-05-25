Метро не помогло: все мосты Киева стоят в сумасшедших пробках

Несмотря на то, что в понедельник, 25 мая, в Киеве возобновилась работа метрополитена в рамках ослабления карантина, в столице наблюдаются большие пробки, в частности на мостах.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Как видно на карте, мосты через Днепр в Киеве загружены транспортом.

Самые большие пробки – на Дарницком, Южном и Русановских мостах. Но сложности у жителей города с переправой на другой берег Днепра фактически существуют всюду.

Как сообщал “источник”, ранее мэр Киева Виталий Кличко из-за пробок в столице назвал ситуацию с транспортом критической. По его словам, после возобновления деятельности многих предприятий, которые возвращаются к нормальной жизни в связи с ослаблением карантина, жители Киева и области добираются на работу частным транспортом.