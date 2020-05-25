Лежал в луже крови: в Киеве купание ребенка в обернулось жуткой трагедий

Врач бригады скорой помощи в Киеве рассказал о жутких порезах, которые получил 11-летний мальчик во время пользования душевой кабинкой в ванной комнате..

Историю вызова к раненому пациенту он описал на своей Facebook-странице.

“Около 23.30 раздается вызов к ребенку. Точная формулировка вызова уже и не вспомню… В помещении на полу лежал парень 11 лет. Закутанный в покрывало. Во парнем большая лужа крови”, – описывал увиденное врач.

Как оказалось, мальчик после тренировки пришел домой и пошел в ванную принять душ. В душевой кабине он поскользнулся, падая ударился головой о дверь кабины, разбив при этом стекло.

“А дальше начинается ад. Он телом падает на стекло, что не разбилось внизу, сверху опускается стекло, что не разбилось. Гильотина. Каждый раз когда малый хотел вылезти, – вся эта штука его рубила и рубила”, – описывал врач.

По его словам, ребенку была оказана необходимая медицинская помощь и он выжил после этой жуткой истории. А уберечь от таких несчастных случаев может коврик, который не дает скользить ногам в душевой кабинке.

Как сообщал “источник”, ранее в селе Глинское произошел жуткий инцидент: в реанимационное отделение местной больницы доставили 26-летнего жителя с многочисленными телесными повреждениями.