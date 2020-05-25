Людей какого возраста чаще всего убивает коронавирус в Украине: печальные цифры

От болезни, вызванной коронавирусом COVID-19, жертвами которой в Украине, по состоянию на 24 мая, стали уже 617 человек, чаще всего умирают люди в возрасте от 50 до 70 лет.

Об этом свидетельствуют обнародованные данные Министерства здравоохранения Украины о возрастных категориях умерших.

Больше всего летальных случаев среди больных коронавирусом было зафиксировано у пациентов в возрасте от 50 до 70 лет – 47 процентов. На втором месте (39%) – люди более преклонного возраста 70+.

При этом коронавирус оказался смертельным также и для украинцев в возрасте 18-29 лет. Таких оказалось около 2 процентов.

Как ранее сообщал “источник”, по мнению экспертов, пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 в Украине может быть осенью. Украинцы будут в безопасности, когда 80% населения будут иметь защитные антитела: либо переболеют, либо будут защищены вакциной.