В Украине резко упало число новых заражений коронавирусом: данные на 25 мая

В Украине резко уменьшилось число новых заражений коронавирусом – за минувшие сутки зафиксировано только 259 новых случаев.

Об этом свидетельствуют свежие данные Минздрава.

Всего в стране зафиксировано 21 245 случаев коронавируса, 623 человек умерло, 7 234 побороли болезнь.

Как известно, в понедельник, 25 мая, в Украине запускают метро – в Киеве, Харькове, Днепре снова заработала подземка, хотя эпидемия коронавируса заставила серьезно изменить правила для пассажиров.

Напомним, “источник” сообщал, что в метро Киева полиция выдает маски тем, у кого их нет, но температуру не проверяют. В Харькове на входе в подземку толпы людей.

Также начали открываться детские сады – детям на входе будут измерять температуру, а для родителей введут ряд ограничений.