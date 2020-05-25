Как в Киеве заработал метрополитен: первые фото, видео и подробности

В понедельник, 25 мая, в Киеве открылось метро в рамках ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Как сообщает PavlovskyNEWS в Telegram, температуру на входе не проверяют, полиция выдает маски тем, у кого их нет

Отмечается, что полиция уже успела остановить пожилую женщину, у которой не было маски. Ей выдали маску, но уточнили, что количество защитных средств ограничено.

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Сотрудники метрополитена используют защитные щитки для лица. На станциях есть термометры, но температурный скрининг не проводят. Кассиры вместо жетонов продают бумажные билеты с QR-кодом.

Пассажиров призывают соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.

Как сообщал “источник”, 25 мая в Украине также начинают открываться детские сады.