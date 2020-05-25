Как в Киеве заработал метрополитен: первые фото, видео и подробности

В понедельник, 25 мая, в Киеве открылось метро в рамках ослабления карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Как сообщает PavlovskyNEWS в Telegram, температуру на входе не проверяют, полиция выдает маски тем, у кого их нет
Отмечается, что полиция уже успела остановить пожилую женщину, у которой не было маски. Ей выдали маску, но уточнили, что количество защитных средств ограничено.
Сотрудники метрополитена используют защитные щитки для лица. На станциях есть термометры, но температурный скрининг не проводят. Кассиры вместо жетонов продают бумажные билеты с QR-кодом.
Пассажиров призывают соблюдать социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты.
Как сообщал “источник”, 25 мая в Украине также начинают открываться детские сады.