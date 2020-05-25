Ажиотаж с самого утра: в Харькове толпы людей хлынули в метро сразу после открытия, видео

В понедельник, 25 мая, в первый день возобновления работы метрополитена в Украине после ослабления карантина, в Харькове первые пассажиры образовали толкучку возле входа на станцию.

Соответствующие видео опубликовано в Telegram-канале “Суспільне. Харків”.

Как свидетельствуют опубликованные кадры из станции метро “Студентская”, в утренние часы здесь было уже достаточно много пассажиров. Все они пользовались защитными масками, однако социальной дистанции в очереди никто не придерживался.

После открытия подземки, которого ждали почти два месяца, толпа хлынула к долгожданным вагонам метро.

Как ранее сообщал “источник”, в соцсетях пошутили над празднованием запуска метрополитена в Киеве, опубликовав забавную фотожабу.