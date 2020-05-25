День филолога: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе и смс

В понедельник, 25 мая, в Украине отмечается День филолога, который является профессиональным праздником для учителей, преподавателей языка и литературы и всех тех, кто имеет филологическое образование.
“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс, которые вы можете отправить своим родным, друзьям, коллегам и знакомым.
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С Днем Филолога всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые и как правильно произносить: “Налейте мне латте”. Тех самых, что расскажут нам, какого рода “кофе”… и, конечно же, тех, кто напомнит о правильности ударения, когда говоришь: “Она мне позвонит”.
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Не возможна сфера образования без опытного и грамотного филолога. От души поздравляю с Днем филолога и пожелать хочу неугасаемой любви к родному языку и речи, интересных открытий и находок, расширения знаний и кругозора, великого вклада в изучение истории духовных ценностей народа и значительных личных достижений в деятельности.
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Живите с радостью в душе, пусть новый день приносит счастье; пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами!
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Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных изысканий, самых верных толкований и всяческих и грандиозных успехов в его нелегком кропотливом труде! Пусть каждый день будет маленьким праздником!
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Желаю мира и успеха,
В работе – радостных хлопот.
Ведь вы – филолог. В деле этом
Жить невозможно без забот.
Пусть будет все легко и просто,
Удача царствует в делах,
Жить – минимум до девяноста,
Творить – с улыбкой на устах!
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Вас сегодня поздравляю
Я, филолог, от души!
Пусть успех не покидает!
Весело и ярко жить!
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Много прилагательных
В вас для всех внимательных:
Умная, красивая,
Добрая, счастливая.
Глаголы: радоваться, жить,
Любить, искать, иметь, творить
Пусть сочетаются всегда
Со существительным судьба.
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Ты филолог. В коллективе
Уважают все тебя.
Знаешь, в скорой перспективе,
Превзойдешь саму себя!
Будь всегда трудолюбивой,
Ведь талант – твой верный друг.
Будь любимой и счастливой,
Ценит пусть тебя супруг!