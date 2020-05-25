День филолога: лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе и смс

В понедельник, 25 мая, в Украине отмечается День филолога, который является профессиональным праздником для учителей, преподавателей языка и литературы и всех тех, кто имеет филологическое образование.

“источник” собрал лучшие открытки и поздравления в стихах, прозе, смс, которые вы можете отправить своим родным, друзьям, коллегам и знакомым.

***

С Днем Филолога всех тех прекрасных людей, что точно знают, где ставить запятые и как правильно произносить: “Налейте мне латте”. Тех самых, что расскажут нам, какого рода “кофе”… и, конечно же, тех, кто напомнит о правильности ударения, когда говоришь: “Она мне позвонит”.

***

Не возможна сфера образования без опытного и грамотного филолога. От души поздравляю с Днем филолога и пожелать хочу неугасаемой любви к родному языку и речи, интересных открытий и находок, расширения знаний и кругозора, великого вклада в изучение истории духовных ценностей народа и значительных личных достижений в деятельности.

***

Живите с радостью в душе, пусть новый день приносит счастье; пусть новые пути находятся тогда, когда они нужны. Живите так, чтобы, выходя на пенсию, вы слышали только самые теплые слова от коллег, а ваши ученики еще долго дарили цветы и радовали своими успехами!

***

Поздравляю с Днем филолога! Страстному любителю родных слов я желаю в этот день легких научных изысканий, самых верных толкований и всяческих и грандиозных успехов в его нелегком кропотливом труде! Пусть каждый день будет маленьким праздником!

***

Желаю мира и успеха,

В работе – радостных хлопот.

Ведь вы – филолог. В деле этом

Жить невозможно без забот.

Пусть будет все легко и просто,

Удача царствует в делах,

Жить – минимум до девяноста,

Творить – с улыбкой на устах!

***