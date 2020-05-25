Скандальная модель разделась на обрушившемся мосту под Днепром: пикантные фото

Фотомодель из Днепра Анна Минюкова, известная также как Ася Микович, которая ранее отреагировала на спор мэра города Борис Филатова и президента Украины Владимира Зеленского пикантным снимком на обновленном мосту, опубликовала свою фотосессию в стиле ню на остатках обрушившегося моста возле города Никополя.

Соответствующие фото опубликованы на Facebook-странице “Женский Днепр”.

В этот раз Анна Минюкова фотографировалась в расстегнутой рубашке, одетой на голое тело. В комментариях к опубликованным снимках пользователи соцсети не считают их достаточно эротическими.

Раньше модель, которую уже называют музой комунальников, фотографировалась в пикантных позах со столбом, установленным прямо посреди дорожки для незрячих на улице Гагарина в Днепре.

Как ранее сообщал “источник”, в поддержку медсестры из города Тула, которая из-за жары появилась в палате с больными в защитном халате, надетом на нижнее белье, в России устроили массовый флешмоб.