В Украине открываются детсады: что нужно знать родителям, инфографика

В понедельник, 25 мая, в Украине начинают открываться детские сады в связи со смягчением карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.
Минздрав на своей странице в Facebook рассказал о новых правилах работы таких учреждений.
Детям должны измерять температуру перед приемом в садик и каждые 4 часа, предусматриваются гибкий график прогулок и занятий, увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом, ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом.
Запрещается использование мягких игрушек, многоразовых полотенец, ковров с длинным ворсом. Дети не должны иметь самостоятельного доступа к дезинфекторам, количество детей в группе ограничат, чтобы обеспечить максимально возможное дистанцирование, в помещении будет использоваться сменная обувь.
Правила для родителей:
- обязательно использовать маски или респираторы;
- утренний прием и передача детей будут проходить на улице;
- родительские собрания будут проводиться дистанционно;
- запрещаются массовые мероприятия с участием родителей.
Правила для персонала:
- температурный скрининг перед началом смены, использование дезинфектора на входе;
- дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий и влажная уборка с дезинфектором в конце смены;
- регулярное проветривание помещения и централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты);
- недоступность для детей мест с использованными СИЗ;
- временное отстранение лиц из групп риска;
- пятидневный запас СИЗ;
- жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;
- воздержание от контакта с больными;
- самоизоляция при симптомах респираторного заболевания.
Как сообщал “источник”, в понедельник, 25 мая, в Украине запускают метро – в Киеве, Харькове, Днепре снова заработает подземка, но эпидемия коронавируса заставила серьезно изменить правила для пассажиров.