В Украине открываются детсады: что нужно знать родителям, инфографика

В понедельник, 25 мая, в Украине начинают открываться детские сады в связи со смягчением карантина, введенного из-за пандемии коронавируса.

Минздрав на своей странице в Facebook рассказал о новых правилах работы таких учреждений.

Детям должны измерять температуру перед приемом в садик и каждые 4 часа, предусматриваются гибкий график прогулок и занятий, увеличение количества прогулок и занятий под открытым небом, ограниченное количество занятий и игр с физическим контактом.

Запрещается использование мягких игрушек, многоразовых полотенец, ковров с длинным ворсом. Дети не должны иметь самостоятельного доступа к дезинфекторам, количество детей в группе ограничат, чтобы обеспечить максимально возможное дистанцирование, в помещении будет использоваться сменная обувь.

Правила для родителей:

обязательно использовать маски или респираторы;

утренний прием и передача детей будут проходить на улице;

родительские собрания будут проводиться дистанционно;

запрещаются массовые мероприятия с участием родителей.

Правила для персонала:

температурный скрининг перед началом смены, использование дезинфектора на входе;

дезинфекция поверхностей каждые 2 часа и после занятий и влажная уборка с дезинфектором в конце смены;

регулярное проветривание помещения и централизованный сбор использованных СИЗ (средств индивидуальной защиты);

недоступность для детей мест с использованными СИЗ;

временное отстранение лиц из групп риска;

пятидневный запас СИЗ;

жидкое мыло и бумажные полотенца в санузлах;

воздержание от контакта с больными;

самоизоляция при симптомах респираторного заболевания.

Как сообщал “источник”, в понедельник, 25 мая, в Украине запускают метро – в Киеве, Харькове, Днепре снова заработает подземка, но эпидемия коронавируса заставила серьезно изменить правила для пассажиров.