Украину будет заливать дождями, но это не главный “сюрприз”: прогноз погоды на начало недели

На большей части Украины в понедельник, 25 мая, прогнозируются дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Несмотря на дождливую погоду, температура воздуха в Украине начнет подниматься, приходит долгожданное потепление.

Так в понедельник, 25 мая, дожди прогнозируются всюду, кроме восточных регионов, а также Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Днем прогнозируется от плюс 14 до плюс 18 градусов, ночью – 6-10 градусов тепла.

Уже на следующий день, 26 мая, дожди ожидаются по всей территории Украины, температура воздуха – от плюс 15 до плюс 18 градусов днем и от плюс 7 до плюс 10 градусов ночью.

В среду, 27 мая, дожди с грозами накроют всю Украину, однако воздух местами прогреется до плюс 21 градуса. Днем прогнозируется от 17 до 21 градуса с отметкой “плюс”, ночью – 6-13 градусов тепла.

Как сообщал “источник”, в последних числах мая в Украине ожидается потепление, местами воздух прогреется до плюс 22 градусов. Начало лета также отметится высокими температурами.