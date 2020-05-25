Один из друзей Оушена: сеть взбудоражило видео с вором-“неудачником” в Киеве

На камеру попал момент странного ограбления обменного пункта в Киеве.

Об этом сообщает ресурс “Киев Оперативный”.

На видео зафиксировали мужчину, который около окна с кассой забрал калькулятор. Он заметил камеру, но ему все же удалось скрыть вещь. Далее у него забрал калькулятор другой мужчина, который подошел сзади.

“Смотрели фильм “Уйти красиво”? Так вот, в данном случае, конечно не банк ограбили, но калькулятор с обменника вынесли”, – написали в сети и опубликовали запись с камеры видеонаблюдения.

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Как сообщал “источник”, в Киеве вор ограбил иностранца-волонтера. Полицейские задержали мужчину в городе Тернополь.

Напомним, в Киеве объявили в розыск 24-летнего вора, которого много раз уже задерживали за кражи в магазинах.