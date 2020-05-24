В России заметили в небе “летающую ведьму”: жуткое видео

На Кубани (Россия) видеоблогеры устроили жуткую акцию с помощью квадрокоптера.

Об этом сообщают в российской социальной сети “ВКонтакте” на странице “Плохие новости”.

Для устрашающего зрелища они придумали костюм ведьмы с использованием скотча и пакетов. Его нацепили на квадрокоптер и запустили в небо.

“Были ли у этого полета свидетели из числа местных жителей и как они отреагировали, пока неизвестно”, – написали в сети и опубликовали видео.

Как сообщал “источник”, археологи нашли в штате Вирджиния стеклянную бытулку времен гражданской войны, которая, предположительно, была изготовлена ведьмой. Бутылку (высота 13 сантиметров, ширина 8 сантиметров) нашли рядом с кирпичным очагом Редута №9, построенного конфедератами в 1861 году.

Также ранее в Ираке обнаружили изображение демона, который, согласно поверьям ассирийцев, вызывал эпилепсию.