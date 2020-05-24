Ядро Земли может быть резервуаром с водой: ученые выдвинули смелое предположение

Земное ядро может представлять собой резервуар, в котором находится большая часть существующей на Земле воды.

Такой вывод сделали ученые разных стран мира, которые изучают содержание воды в центре нашей планеты.

По мнению специалистов, в расчетах о распределении воды слишком много неточностей.

“Мы мало что знаем о содержании воды в глубоких слоях планеты, поэтому в расчетах о распределении воды слишком много неточностей. Новые исследования показывают, что Земля могла поглотить огромные объемы воды на ранних стадиях своего существования, и в таком случае достаточно велика вероятность того, что большая часть воды на планете собралась в области ядра”, – говорят авторы исследования.

Последние исследования показали, что гипотеза о том, что ядро планеты состоит из воды, может оказаться правдивой.

Как говорят специалисты, если ядро Земли действительно сохраняет огромное количество воды, то это объясняет некоторые аномалии, которые происходят при сейсмических измерениях.

Напомним, что астрономам удалось зафиксировать рождение новой планеты возле молодой звезды AB Возничего.