В Иране произошло мощное землетрясение: повреждены исторические памятники

В провинции Коґилуе и Боер Ахмед на западе Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Об этом сообщает Геологическая служба США.

В то же время иранское новостное агентство со ссылкой на Сейсмологический центр при Геофизическом институте Университета Тегерана сообщает, что толчки начались в 13:41 по местному времени (12:41 по Киеву) на глубине 10 километров.

Официальной информации о раненых или погибших пока нет.

В результате землетрясения были серьезно повреждены древние районы Дехдашта. По словам директора Управления культурного наследия и ремесел Кохгилуех и Бойер-Ахмад Маджида Сафайе, в результате подземных толчков были повреждены многие исторические памятники, в том числе Карван-сарай.

Ранее “источник” сообщал, что вечером 18 мая в Китае произошло мощное землетрясение, в результате которого погибло четыре человека и еще 23 получили травмы.