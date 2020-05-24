Большой удар: что будет делать Путин после “победы” над коронавирусом

Бывший премьер-министр России Михаил Касьянов считает, что в ближайшее время президент России Владимир Путин объявит о якобы победе над коронавирусом, ведь в апреле планировалось продлить его президентские полномочия еще на 16 лет, но пандемия испортила все планы.

Об этом он рассказал в интервью “Обозревателю”.

“Да, это большой удар, Путин сильно переживает и не может с этим смириться. Исходя из его действий и анализируя их последовательность, я делаю вывод, что Путин сделал выбор между жизнями людей и деньгами. Он не желает тратить деньги и будет рисковать жизнями людей. Предполагаю, что к концу мая, в начале июня крайний срок, будет объявлено о победе над коронавирусом, парад победы состоится 24 июня – в годовщину первого парада победы 1945-го года в Москве, когда советские военачальники вернулись из Германии”, – считает Касьянов.

Он рассказал, что потом, 1 или 7 июля, Путин заставит всех проголосовать за поправки в Конституцию и продлит свою власть в России еще на 16 лет.

“Невзирая на все, Путин по-прежнему живет своим январским планом. Он нервничает, думает, что на него все смотрят и размышляют – какой он слабак или не слабак. Такого он пережить не может, поэтому будет жить по своему плану – заставит народ праздновать парад, радоваться, а в конечном итоге проголосовать за него”, – считает российский политик.

Подробнее о планах Путина и ситуации в России читайте в материале “источника” – Путин оказался слабоват, у него появился серьезный соперник – Дмитрий Орешкин.