Украинские спецназовцы тренировались брать корабли на абордаж: мощное видео и фото

В сети опубликовали впечатляющие фото и видео тренировок операторов-разведчиков 73 морского центра СпН им. кошевого атамана Антона Головатого, которые тренировались брать на абордаж корабли противника в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

“Абордажные действия – это выход на борт, зачистка корабля, штурм корабля, взятие корабля под контроль. На кораблях есть огромное количество кают и узких коридоров, поэтому возникает вероятность контакта с противником на чрезвычайно близких дистанциях. В абордажной группе каждый оператор-разведчик должен осознавать свое место и свою роль в группе. Во время проведения абораджних действий в акватории Черного моря наша основная задача – это взять под контроль корабль противника”, – говорится в сообщении.

Сообщается, что группа должна быть слаженной для того чтобы действовать в условиях огромного количества помещений и присутствия противника в неожиданных местах.

Этот этап обучения является плановой частью тренировок действий на воде, в которых принимают участие бойцы центра последнее время.

Как сообщал “источник”, в течение 2021-2035 годов планируется трехэтапное переоснащение авиации Воздушных сил ВС Украины новыми боевыми самолетами. Ориентировочная стоимость переоснащения тактической авиации составляет около 200 млрд грн.