Известный спортсмен арестован за избиение бывшей жены в присутствии ребенка

Грузинский теннисист Николоз Басилашвили задержан полицией по обвинению в избиении бывшей жены в присутствии ребенка.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на “Эхо Кавказа”.

В отношении теннисиста возбуждено уголовное дело по статье “Насилие в семье в присутствии несовершеннолетнего в отношении члена его же семьи”. Басилашвили грозит тюремный срок от одного до трех лет, но он может обойтись общественно полезными работами на срок от 200 до 400 часов.

28-летний Басилашвили занимает 27-е место в рейтинге теннисистов-профессионалов (АТР). В настоящее время все турниры приостановлены из-за угрозы распространения коронавируса. За свою карьеру грузин выиграл три турнира в одиночном разряде. На турнирах из серии Grand Slam его лучшим достижением является выход в 1/8 финала US Open в 2018 году. За карьеру он заработал более пяти миллионов долларов.

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