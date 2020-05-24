Пострадали дети: в центре Киева произошло опасное ДТП, видео

В воскресенье, 24 мая, в Киеве произошло жуткое ДТП в котором пострадали двое детей.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

На площади Победы столкнулись два авто, детей с травмами увезли в больницу.

“Инфинити ехал прямо с Дмитриевской, Форд поворачивал налево. По одному ребенку из обоих авто скорые увезли в Охматдет. Жить будут (вроде)”, – говорится в сообщении.

На видео видно, что две машины получили значительные повреждения, от силы удара они отлетели в разные стороны.

Как сообщал “источник”, в Киеве произошло ДТП с участием пьяного лихача, который влетел на авто во двор и там перевернул его на крышу, чудом оставшись живым.

Напомним, что в Киеве водитель авто на большой скорости устроил ДТП, после чего машина загорелась. Авария произошла на пересечении проспекта Науки и Стратегического шоссе.