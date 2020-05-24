Было всего 18 лет: в Славуте попрощались с героем, защищавшим Луганский аэропорт, фото

В воскресенье, 24 мая, в Славуте попрощались с солдатом 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантником Сергеем Тимощуком, который погиб 31 августа 2014 года на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Славутского МВК.

Он защищал Луганский международный аэропорт, после захвата боевиками территории, его тело попало в руки оккупантов, понадобилось почти шесть лет для того, чтобы вернуть его на родную землю.

Общественное прощание с героем произошло в городском Дворце культуры.

“С грустью слова сочувствия, уважения и благодарности за воспитание сына семье защитника выразили первый заместитель городского головы Сергей Микульский и представитель 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, в которой служил Сергей. Вспоминали Сергея, как доброго и искреннего человека, любящего сына и брата, надежного товарища и храброго воина“, – говорится в сообщении.

Похоронили Сергея Тимощука на городском кладбище со всеми воинскими почестями.

Родился Сергей 16 сентября 1995 в городе Славуте. Учился в общеобразовательной школе №7, где закончил 9 классов, а затем поступил в государственное профессионально-техническое учебное заведение “Славутский профессиональный лицей”, где получил специальность “автослесарь”.

16 декабря 2013 был призван в ряды Вооруженных Сил Украины на военную службу по контракту и направлен для дальнейшего прохождения службы в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. С началом вооруженной российской агрессии против Украины, в июне 2014 года, вместе со своим подразделением был направлен в зону проведения АТО.

Участвовал в боях за Луганский международный аэропорт, где в полном окружении, без наземного сообщения, украинские десантники держали оборону с апреля 2014 года.

Вследствие августовского наступления российских оккупационных войск аэропорт повторно попал в окружение. Его здания были разрушены российской артиллерией.

В ночь с 31 августа на 1 сентября 2014 года, после 146 дней обороны, украинские защитники вышли из руин аэропорта, уничтожив при этом несколько единиц бронетехники противника. К сожалению, пробиться к своим удалось не всем. 31 августа 2014, защищая Украину от российского агрессора, десантник Сергей Тимощук погиб.

Ранее “источник” сообщал, что в пятницу, 22 мая, российско-оккупационные войска вновь обстреляли наших защитников вблизи населенного пункта Старогнатовка на Донбассе.