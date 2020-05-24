Стреляли из автоматов: в России масштабную перестрелку сняли на видео

В Москве произошла перестрелка возле жилих домов, в результате инцидента пострадал мужчина.

Об этом сообщает ТАСС.

Перестрелка произошла на территории жилого комплекса “Ясный” на юге Москвы, некоторые ее участники скрылись с места ЧП на машинах.

“Неизвестные открыли друг по другу стрельбу из огнестрельного оружия. В настоящее время полиция объявила в розыск авто, на которых, предположительно, скрываются участники инцидента – “Мерседес”, “Форд”, “Тойота”, – сказал собеседник агентства.

В перестрелке у ЖК “Ясный” – один раненый. Его нашли в боксе техосмотра в автобусном парке.

Все подробности происшествия выясняют правоохранители.

Как ранее сообщал “источник”, в Киеве 13 мая на улице Мостицкой возле храма произошла стрельба, во время которой ранения получил один человек.

Также, в среду, 20 мая, в штате Аризона, США, молодой мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра.