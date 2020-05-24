Заставляли носить воду: Виталий Кличко рассказал о случае с “дедовщиной” в армии

Легендарный украинский боксер и мэр Киева Виталий Кличко поделился воспоминаниями о том, как он столкнулся с “дедовщиной” во время военной службы.

Слова спортсмена приводит “источник” со ссылкой на Mixsport.

“Нам только выдали военную форму, как один “дед” командирским тоном приказал носить воду. Габаритами “дед” был в два раза меньше, чем я. Ответил, что буду выполнять только приказы старших по званию. А он такой же, как и я, – рядовой“, – сказал Кличко.

Кличко рассказал, что ночью он опасался мести старослужащих за неисполнение приказа, но конфликт не нашел продолжения.

“Ответ “деду” категорически не понравился, но в одиночку связываться со мной он не стал. Побежал за подмогой. Вышла бы знатная драка, но дежурный по части развел нас в разные стороны. Ночь у меня была напряженная. Не исключал, что “деды” пожелают расправиться со строптивым салагой. Напряжение спало только на следующий день“, – рассказал боксер.

Инцидент был исчерпан, когда в роте узнали, что Кличко является чемпионом Украины по боксу.

“Утром на построении объявили, что среди новичков есть чемпион страны – Виталий Кличко. После него дед сам подошел, протянул руку и примиряющим тоном пробубнил: “Что ж ты мне об этом раньше не сказал?” Инцидент был исчерпан, больше меня никто не заставлял носить воду“, – добавил легендарный спортсмен.

48-летний Виталий Кличко был чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO). В последний раз он выходил в ринг в 2012 году.

Ранее сообщалось, что братьев Кличко пригласили для участия в супертурнире.