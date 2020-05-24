Коронавирус не помешал: сколько заработали богатейшие люди мира за время пандемии

С марта по май 2020 года, несмотря на пандемию коронавируса и мировой кризис в экономике, суммарное состояние 25 богатейших людей мира увеличилось на 255 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Forbes.

Больше всех заработать удалось основателю Facebook Марку Цукербергу. Акции Facebook поднялись в цене на 60% до рекордных значений. В результате Цукерберг переместился с 7 места в списке богатейших людей на 4, а его состояние увеличилось на 31,4 млрд долларов до 86,5 млрд.

Самый богатый человек мира, основатель и руководитель Amazon Джефф Безос, заработал 29,9 млрд долларов. Его состояние увеличилось до 146,9 млрд, после того как акции его компании выросли на 29% в свете ограничения работы физических ритейлеров из-за карантинных мер.

Третью позицию занял глава Reliance Industries Limited Мукеш Амбани, который с марта увеличил свое состояние почти на 20 млрд долл. После этого оно составляет 52,7 млрд, а Амбани стал богатейшим человеком Азии.

Суммарное состояние 25 богатейших людей мира сейчас составляет около 1,5 трлн долларов. Оценка изменений размера состояний миллиардеров проводилась с 23 марта по 22 мая.

Как ранее сообщал “источник”, пандемия COVID-19 в странах, которые больше всего пострадали от вируса, может завершиться только осенью.