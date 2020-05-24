Украинских моряков удалось освободить из плена пиратов: подробности

Членов экипажа судна MSC TALIA F, захваченного 22 марта в Гвинейском заливе пиратами, освободили из плена.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

По словам Кулебы, 7 украинцев были освобождении совместными усилиями украинских дипломатов и компании-судовладельца.

“Я рад наконец сообщить: наши моряки уже на свободе, в безопасности, и скоро отправятся домой”, – написал он.

Ранее “источник” сообщал, что ФСБ опубликовала видео допроса четырех захваченных в Азовском море украинских рыбаков, судя из нешл рыбаков задержали за браконьерство. На видео мужчина рассказывает, что камбалу ловили сетями, а также о том, что знал о незаконности вылова камбалы с помощью любых сетей.

Напомним, что волонтеры международного сообщества InformNapalm назвали очередные имена российских оккупантов, которые принимали участие в аннексии Крыма. На этот раз ими оказались члены экипажа российского малого ракетного корабля (МРК) “Штиль”.