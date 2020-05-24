Ни при каких условиях: знакомый застреленного нардепа объяснил, почему не верит в самоубийство

Знакомые нардепа Валерия Давиденко рассказали, что у него было много врагов, с которыми возникли серьезные конфликты, что и могло привести к трагической гибели.

Об этом стало известно “источнику”.

“Он точно не из тех, кто покончит с собой от страха перед кем-то. Он легко мог уехать или вывезти семью, если были угрозы, у него было достаточно возможностей или связей для защиты от врагов. Слухи о потере “крыши” в Офисе генпрокурора, которые могли толкнуть отца двоих детей на самоубийство, абсурдны и отвратительны. Об этом могут говорить только провокаторы или те, кто понятия не имеет о чем и кого они говорят. Сейчас дела у него шли достаточно не плохо, точно не так, чтобы покончить с собой”, – рассказывает знакомый нардепа.

Он несколько раз подчеркнул, что у Давиденко прекрасная семья и “ему точно в этой жизни есть за что бороться и ни при каких условиях он бы не захотел просто покончить с жизнью из-за каких-либо бизнес-осложнений”.

Вместе с тем, и источник в правоохранительных органах, и знакомые нардепа подтверждают наличие у него серьезных конфликтов, которые и могли привести к трагедии.

“У него много врагов. Например – всем известный бизнесмен из окружения Януковича Сергей Курченко. Детали их бизнес споров пока не известны, но мы знаем, как ведут дела такого типа бизнесмены. В деле могут появиться очень подозрительные лица, вполне возможно, что могли поступать угрозы, которые могли довести нардепа до самоубийства”, – сказал один из собеседников.

Подробнее об этом читайте в материале “источника” – Идеальное убийство или все же суицид: новые детали гибели нардепа Давиденко.