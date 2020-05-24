Заболели десятки медиков: новые подробности вспышки коронавируса в больнице Харькова

В Харькове у 20 сотрудников Харьковской областной клинической инфекционной больницы обнаружили коронавирус.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

“Среди заболевших 3 анестезиолога – заведующий отделением и 2 врача из дополнительных бригад, прибывших в инфекционку на усиление”, – сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, сейчас в больнице работают 5 анестезиологов. Сейчас фактически больницей руководит сотрудник Харьковской медицинской академии последипломного образования (ХМАПО) Валентина Маслова.

“Она совмещала ХМАПО и инфекционку, сейчас основным местом будет инфекционка. Официально обязанности на нее возложат со вторника. Методическую помощь оказывает главврач областной детской инфекционной больницы Дмитрий Кухарь”, – сказали в пресс-службе обладминистрации.

Сейчас, по данным обладминистрации, в областной инфекционной больнице находится на лечении 175 пациентов.

“Заполняемость начала снижаться. Тем не менее, прямо сейчас ведется работа по выписке и переводу части пациентов в 17-ю городскую больницу… Также готовы подключать 13-ю городскую больницу”, – отметили в пресс-службе.

Ранее “источник” состоянию на 24 мая в Украине число новых заражений коронавирусом COVID-19 несколько уменьшилось, но цифры остаются тревожными, в стране обнаружили 406 случаев коронавирусной инфекции.