В России известный рэпер погиб в жутком пожаре: детали трагедии

Рэпер Роман Алексеев, известный как Купер, бывший участник группы Bad Balance, погиб вместе со своей матерью в пожаре, который произошел в его квартире в Санкт-Петербурге 23 мая.

Об этом сообщил основатель группы Влад Валов (Шеff).

“Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп-артист, самый техничный рэп-исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом “ЙЯ”, создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите “Питер – я твой”, – написал Валов на своей странице в Instagram.

При этом он добавил, что судмедэкспертиза пока не подтвердила личность обнаруженных на месте пожара тел, и друзья не оставляют надежды на то, что Алексеев все еще жив.

Пожар произошел в доме №16/1 в субботу, около 19:00. В МЧС сообщили, что в двухкомнатной квартире на восьмом этаже полностью выгорела комната площадью 17 квадратных метров, частично горел коридор. На месте пожара были обнаружены двое погибших.

В 1990-е Алексеев начал музыкальную карьеру с участия в рэп-группе DA-108. В начале 2000-х он стал выступать в составе Bad Balance. В 2006 году музыкант выпустил сольный альбом “Йа”. После этого он, как отмечают местные СМИ, выступал в небольших клубах и помогал молодым артистам.

Как сообщал “источник”, ранее в возрасте 73 лет умер один из основателей немецкой группы Kraftwerk Флориан Шнайдер.