Украина останется без абрикосов: что будет с урожаем и каких ждать цен на фрукты

Эксперты считают, что из-за заморозков в Украине возникнет дефицит ранних фруктов, но на урожай яблук и груш это не повлияет.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой “Главком”.

“Территория страны большая, и везде ситуация разная. Поэтому просчитать потери во всех областях невозможно. Но в общем: заморозки были длительными и ударили по ранним сортам. Можно сказать, что в этом году Украина останется без урожая абрикосов, персиков и слив”, – рассказала начальник отдела агрометеорологии “Укргидрометцентра” Татьяна Адаменко.

По ее словам, от заморозков больше всего пострадали южные регионы, где массовое цветение было именно в период заморозков, в северных областях “еще что-то сохранилось”, на рынке ожидают импортные продукты, но груш и яблок это не коснется.

“Эти деревья цветут позже, так по крайней мере они готовы к заморозкам. Поэтому яблони и груши не пострадали. Заморозки ударили только по ранним сортам груш”, – сказала она.

Руководитель проекта “АПК-Информ: овощи и фрукты” Александр Хорев считает, что от весенних заморозков яблоки критически не пострадали. Поэтому украинские производители этих фруктов соберут сейчас больший урожай яблок, чем в 2019 году.

“В 2020-м уборочные площади остались на уровне прошлого года. Дополнительно вступают в плодоношение и новые сады, которые активно закладывались три-пять лет назад. Итак сбор урожая яблок имеет все шансы вырасти”, – отмечает специалист.

На хороший урожай рассчитывает и Василий Кузь, экспорт-менеджер фермерского хозяйства “Гадз”, которое занимается выращиванием яблок в садах на общей площади 600 гектаров.

“Этой весной около 25% наших деревьев пострадали от заморозков, – говорит Кузь. – Однако объемы урожая мы планируем собрать на уровне прошлогодних – очень надеемся, что больше не будет «сюрпризов» погоды, в первую очередь, града”

Отметим, что в Украине с начала года цена на яблоки выросла в 1,5-2 раза, но когда начнется сезон, то стоимость фруктов существенно упадет. Кроме того, есть большая зависимость от карантинной ситуации. Если у украинских производителей возникнут проблемы с экспортом яблок, то они начнут продавать продукцию на внутреннем рынке. Тогда цены упадут еще больше.

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