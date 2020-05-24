Поджарю коронавирус: белорусский боец показал, как он борется с пандемией, видео

Белорусский боец смешанных единоборств Андрей Орловский прямо на улице воспользовался огнеметом.

Видео спортсмен опубликовал на своей странице в Instagram.

“Если моя жена купит эту игрушку, тогда я смогу поджарить коронавирус”, – написал Орловский.

41-летний Орловский имеет прозвище “Питбуль” и для соответствия ему одевает капу с двумя клыками. Он выступает в тяжелой весовой категории (от 93 до 120,2 кг). Являлся чемпионом Ultimate Fighting Championship (UFC) с 2005 по 2006 год. За свою карьеру принял участие в 48 боях, в которых добился 29 побед и потерпел 19 поражений.

В последний раз белорус дрался 3 мая 2020 года на турнире UFC Fight Night 171 и победил Филипе Линса.

Ранее сообщалось, что американские бойцы устроили грандиозное побоище с морем крови.