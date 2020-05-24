На Закарпатье зафиксировали массовую вспышку коронавируса: село “закрыли” на карантин

На Закарпатье выявили новый очаг распространения коронавирусной инфекции – у 28 жителей села Ворочево Перечинского района подтвержден COVID-19.

Об этом сообщает Закарпатская ОДА.

По решению заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации, в пределах села Ворочево установили карантинную зону.

С 24 мая на въезде и выезде из села установлен контрольно-пропускной пункт.

“Пропуск лиц, которые покидают территорию карантина или въезжают в нее, при условии проведения медицинского осмотра с бесконтактной термометрией и заполнения медико-санитарной декларации и направление на обследование лиц с подозрением на острые респираторные заболевания”, – говорится в сообщении.

Отметим, всего в Закарпатской области за последние сутки было подтверждено 19 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщал “источник”, по состоянию на 24 мая в Украине количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 20 986. От осложнений коронавирусной инфекции умерло 617 человек, 7 099 человек излечились от COVID-19.