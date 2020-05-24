В Одессе трогательно поздравили 99-летнего ветерана с Днем морпехов: фото

В субботу, 23 мая, в Одессе трогательно поздравили полковника в отставке Ивана Кулибабу с Днем морской пехоты.

Об этом сообщает пресс-служба Военной академии.

“Под окнами пятиэтажки зазвучали звуки военного оркестра Военной академии (г. Одесса). На звук военных труб на балконы вышли и старые и малые. И вот, в парадном мундире на балконе четвертого этажа появился полковник в отставке Кулибаба Иван Трофимович, 99-летний участник Керченский-Феодосийской десантной операции времен Второй мировой войны. Как говорится, бывших не бывает. Вот и сегодня курсанты-морпехи вместе с командирами почтили стоящего у истоков истории морской пехоты”, – говорится в сообщении.

Курсанты и офицеры с оркестром торжественно выстроились под его балконом и отдали честь защитнику Украины.

“Своих на поле боя не теряет, а в мирной жизни не забываем”, – сказал один из курсантов, будущий офицер морской пехоты ВСУ.

Как ранее сообщал “источник”, украинские морские пехотинцы на одном из полигонов в Николаевской области провели учения, в ходе которых отработали военные действия в ночное время.